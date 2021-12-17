Der selbstbewusste MannJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 1: Der selbstbewusste Mann
23 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12
Life-Coach Carsten (43) veranstaltet in der Gemeinschaftspraxis ein verdecktes Flirttraining! Dabei kommt es fast zur Schlägerei. Doch als der Naturbursche plötzlich einen Schwächeanfall erleidet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Moritz (14) kratzt sich ständig im Schritt. Zeitgleich muss seine 19-jährige Nachbarin dringend zur Gynäkologin! Zufall oder haben die beiden etwas zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1