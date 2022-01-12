Gut gehütetes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 21: Gut gehütetes Geheimnis
23 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
Jonas (37) leidet nach einer Schulter-OP unter unerklärlichen Bauchkrämpfen. Werden die von seinen starken Schmerzmitteln verursacht? Und warum verhält sich seine Freundin so komisch?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1