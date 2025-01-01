Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 23
Folge 23: Mit Haut und Haaren

23 Min.Ab 12

Die 15-jährige Lena trägt nach ihrem Schüleraustausch nur noch schwarze Kleidung und ist extrem verschlossen. Zusätzlich leidet sie an Haarausfall. Wirklich nur eine allergische Reaktion auf ein Haarfärbemittel? Oder hat Austauschschülerin Daria etwas damit zu tun? - Die 19-jährige Julia leidet unter Atemproblemen und Husten. Aber wieso tritt sie auf einen sprechenden Plüschfrosch ein? Und welches pikante Detail verschweigt sie vor ihrer Mutter und den Ärzten?

