Die Gemeinschaftspraxis

Abgetaucht

SAT.1Staffel 3Folge 24
Folge 24: Abgetaucht

23 Min.Ab 12

Ein 40-jähriger Rettungstaucher erleidet unter Wasser einen Herzstillstand, den sich niemand erklären kann, bis der Mann eines Tages wieder in den Neoprenanzug steigt. Ist die Tauchausrüstung die Ursache für das Herzversagen? - Die schwangere Vanessa macht ständig Wochenendtrips mit ihren Freundinnen. Ihre Mutter fürchtet, dass der andauernde Stress dem Baby schaden könnte. Macht die 25-Jährige wirklich immer Party oder steckt etwas anderes hinter den Städtereisen?

SAT.1
