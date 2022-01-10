Die Gemeinschaftspraxis
Folge 30: Juckgereizte Stimmung
23 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 12
Die 49-jährige Gabi leidet unter schrecklichem Juckreiz an der Brust. Ihre Tochter ist besorgt - hat ihre Mutter womöglich Krebs? Als dann aber unerwartete und neue Symptome auftreten, entsteht ein haarsträubender Verdacht ... Unterdessen sorgt sich ein 43-Jähriger um seine plötzlich verwirrt auftretende Tochter. Leidet die 18-Jährige unter einem neurologischen Schaden, der ihr Leben dramatisch verändert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1