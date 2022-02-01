Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 3Folge 38vom 01.02.2022
Folge 38: Wie verhext

22 Min.Folge vom 01.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Benny ist sich sicher: Seine Ex Cora hat ihn aus Rache verhext! Seit einem Streit leidet der 20-Jährige unter Magenkrämpfen und Kopfschmerzen - und stellt den Arzt vor ein Rätsel.

