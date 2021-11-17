Die Gemeinschaftspraxis
Folge 28: Busenfreundinnen
23 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 12
Eine stillende Mutter ertastet einen Knoten in ihrer Brust. Als die Gynäkologin keine schnelle Entwarnung geben kann, liegen bei der Patientin die Nerven blank. Doch das Verhalten ihrer eigenen Schwester macht alle fassungslos. - Ein Neunjähriger erscheint mit merkwürdigem Ausschlag bei der Kinderärztin. Kurz darauf werden bei seiner Schwester Verletzungen an den Beinen festgestellt. Hinter all dem scheint ein dubioser Christian zu stecken. Wer ist der Fremde?
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1