Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Die Prinzessin auf der Erbse

SAT.1Staffel 3Folge 27vom 05.11.2021
Die Prinzessin auf der Erbse

Die Prinzessin auf der ErbseJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 27: Die Prinzessin auf der Erbse

23 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12

Der 14-jährigen Emilia soll nach einem Sturz vom Pferd der Gips abgenommen werden. Seit dem Reitunfall behandelt sie ihren Vater wie einen Bediensteten. Doch wieso? Und welches Geheimnis lastet auf ihrem Vater? - Außerdem wird ein 21-Jähriger von seiner Mutter in die Praxis gebracht, weil er sich pausenlos im Schritt kratzt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen