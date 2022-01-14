Die Gemeinschaftspraxis
Folge 34: Unhappy Aua
23 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
ISophia (17) hat durch einen Trichter eine ganze Flasche Schnaps geext und wird von ihrem Bruder und ihrer Freundin Katha in die Praxis gebracht. Was ist der Auslöser für den Alkohol-Exzess?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1