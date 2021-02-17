Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 10vom 17.02.2021
23 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12

Wenige Monate nachdem er von einem Lkw angefahren wurde, bricht Familienvater Josef mit seiner Bein-Prothese bei der Physiotherapie zusammen! Macht sich der Alleinversorger zu viel Stress oder steckt doch eine fatalere Ursache hinter seinem Kollaps?

