Die Gemeinschaftspraxis
Folge 14: Augen zu und durch
23 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12
Jan ist völlig neben der Spur: Er läuft gegen Türen und Wände, übergibt sich und fährt halbnackt Inliner! Wird sein Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt oder warum macht der 17-Jährige so merkwürdige Sachen? - Im Wartebereich ertönt auf einmal eine Stimme aus dem Nichts: "Du kriegst mich nicht! Yippie!" Warum tut die 40-jährige Diana, die unter starken Unterleibsschmerzen leidet, so, als hätte sie nichts gehört?
