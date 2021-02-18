Die Gemeinschaftspraxis
Folge 15: Voll verschossen
23 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
Der 12-jährige Tim hat sich beim Fußballtraining verletzt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, würde der Junge nicht ständig hinfallen. Was ist der Grund für die häufigen Stürze des Hobbykickers? - Eine verzweifelte Patientin kommt mit starken, unerklärlichen Verbrennungen an der Hand in die Praxis. Die 26-Jährige beteuert, nicht mit Feuer hantiert zu haben, doch ihr Verlobter glaubt ihr nicht. Woher stammt die Verletzung?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1