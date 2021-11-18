Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 17vom 18.11.2021
23 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12

Eine alleinerziehende Großmutter hat plötzlich Herzrasen und Zitteranfälle. Doch während der Arzt noch über die Ursache rätselt, begibt sich die 58-Jährige aufgrund ihrer eigenen Nachlässigkeit in Lebensgefahr. - Eine junge und gestresste Mutter kommt mit ihrem Baby, das immer wieder krank ist, zur Kinderärztin. Als wenig später ihr Ehemann mit gepackten Koffern spurlos verschwindet, befürchtet die 34-Jährige zu allem Übel auch noch sitzen gelassen worden zu sein.

