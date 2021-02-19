Die Gemeinschaftspraxis
Folge 19: Der Muckimann
24 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
Eine junge Sportlerin und eine 52-jährige Bekannte des Physiotherapeuten haben dieselben heftigen Muskelschmerzen bis hin zur Bewegungsunfähigkeit! Zufall? Das Ärzte-Team begibt sich auf Spurensuche! - Ihr Herz schlägt für Mode, doch tut es dies vielleicht zu sehr? Mit Herzrasen und panischer Angst kommt eine junge Modedesignerin in die Gemeinschaftspraxis und hat sogar Sprachstörungen - Prüfungsangst oder eine neurologische Störung?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
12
