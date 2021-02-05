Die Gemeinschaftspraxis
Folge 7: Kopfsache
23 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12
Die 23-jährige Vanessa leidet seit Wochen unter einer durchgehenden Monatsblutung. Trotzdem will sie sich nicht untersuchen lassen. Wovor hat sie Angst? - Die 12-jährige Annika macht seit vierzehn Tagen fast jede Nacht ins Bett. Leidet sie an Blasenproblemen? Oder hat ihr Einnässen gravierende seelische Ursachen?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1