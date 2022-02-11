Ain`t no sunshine where she`s goneJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 18: Ain`t no sunshine where she`s gone
23 Min.
Ab 12
Die 25-jährige Cara hat ihren schmerzenden Rücken mit Wärmepflastern behandelt und nun heftig brennende Stellen bekommen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und entdecken den Ursprung ihres Leidens in weiter Ferne. Und auch für Patientin Romy (27) kommt es Dicke: Ihre geschwollene Lippe stellt ihre Beziehung radikal auf die Probe.
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
