Die Gemeinschaftspraxis
Folge 42: I´ll have what she is having
23 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Nach einem Fahrradsturz kommt Postbotin Laura mit Schürf- und Platzwunden in die Praxis und verhält sich merkwürdig. Niemand ahnt, dass in Wahrheit ein äußerst delikates Problem der 28-jährigen Patientin schwer zu schaffen macht. - Die 30-jährige Kaja bringt ihren Verlobten in die Praxis, der hohes Fieber hat und eine Wunde am Arm, von der sie jedoch nichts weiß. Doch ehe herauskommt, woher die Verletzung stammt, stehen plötzlich schwere Vorwürfe gegen den Arbeitslosen im Raum.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
