Mein Mann die Gluck(s)eJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 19: Mein Mann die Gluck(s)e
24 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Seit fast vier Tagen leidet Martin (43) unter hartnäckigem Schluckauf. Seine Frau Lena fürchtet eine seelische Ursache, doch in der Gemeinschaftspraxis geht es Martin plötzlich rapide schlechter. - Au-pair Jill kriegt ihre Tage nicht mehr und fürchtet, schwanger zu sein. Doch als der Schweizerin auch noch die Haare ausfallen, wird deutlich: In der Gastfamilie existiert ein schockierendes Geheimnis, das Jill nicht mehr länger für sich behalten kann!
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1