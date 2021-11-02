Die Gemeinschaftspraxis
Folge 20: Burning Ben
Folge 20
23 Min.
Notfall in der Gemeinschaftspraxis? Scheinbar schwerverletzt schleppt sich der 36-jährige Ben in die Praxis. Schnell kommt heraus: Der Stuntman hat "nur" eine Brandwunde, leidet jedoch unter Atemnot-Attacken, die seinen Job unmöglich machen. - Die stolze Mama Mieke gerät in Panik, als ihr Baby plötzlich nach Luft schnappt und sofort ins Krankenhaus muss! Die 37-Jährige weicht ihrem Kind nicht mehr von der Seite - und bringt es damit unwissentlich in Lebensgefahr.
