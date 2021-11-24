Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 26vom 24.11.2021
24 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12

Die 57-jährige Judith macht sich große Sorgen um ihren Sohn Torben. Dieser leidet unter heftigen Rückenschmerzen und wird jeden Tag merkwürdiger. Was verbirgt er vor seiner Mutter? Und: Die 35-jährige Nicky will in einer Woche heiraten, wird aber immer wieder von Schwindelattacken heimgesucht. Warum ist die zukünftige Braut so angespannt? Und droht die Hochzeit zu platzen?

