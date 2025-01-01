Die Gemeinschaftspraxis
Folge 29: Die letzten 20 Jahre
23 Min.Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Als Matthias (47) von der Leiter fällt und mit dem Fuß in einem Eimer steckenbleibt, ahnt Ehefrau Tanja nicht, dass nicht Schusseligkeit, sondern Schwindel die Ursache dafür ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1