Folge 32: Mater Dolorosa
24 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12
Lars (35) macht sich große Sorgen wegen des entzündeten Fußes seiner Mutter Adelheid (68). In der Praxis wird bei der Rentnerin zudem eine verheimlichte Verletzung entdeckt. Was ist der Seniorin widerfahren? Zeitgleich düst Lulu (15) auf Inlinern und mit Brandverletzungen in die Praxis. Lulus Story dazu klingt komplett unglaubwürdig. Hat das Mädchen heimlich gezündelt?
