Die Gemeinschaftspraxis
Folge 34: Verfolgungswahnsinn
23 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
Der 40-jährige Familienvater Torsten kommt mit einer heftigen Platzwunde in die Praxis und behauptet, von einer Leiter gefallen zu sein. Doch weder die Ärzte noch seine Frau wollen diese Geschichte glauben - denn der sonst so ausgeglichene Patient ist extrem fahrig, aggressiv und fast schon panisch. Doch was ist die Ursache seiner Wesensveränderung?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
