Die Gemeinschaftspraxis
Folge 5: Diese Kribbeln
24 Min.Folge vom 05.01.2022Ab 12
Eine 45-Jährige hat plötzlich heftiges Kribbeln in den Beinen und kann sich kaum aufrechthalten. Schlechtes Timing, denn ihr Ehepartner leidet an den Folgen eines Arbeitsunfalls und kann im Familienunternehmen nicht mehr aushelfen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis begeben sich auf Spurensuche, um dem Paar zu helfen! - Lisa (19) hat nach ihrem Auszug massiv zugenommen. Mutter Caro befürchtet, dass sie ungesund lebt, doch die 19-Jährige streitet dies vehement ab.
