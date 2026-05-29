Die Landarztpraxis
Folge 100: Ach du mein Sohn ...?
34 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Alexandra hat keine guten Nachrichten: Simon wurde nicht in Studie zur Heilung seiner Polyneuropathie angenommen. Doch Vicki will nicht aufgeben und schreibt einen emotionalen Appell, um den Studienleiter doch noch umzustimmen. Obwohl sie glücklich mit Fabian zu sein scheint, kommen dabei ihre alten Gefühle für Simon wieder hoch. Fabian und Georg geraten währenddessen heftig aneinander, weil Georg sich bevormundet fühlt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln