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Die Landarztpraxis

Falsche Hoffnungen

SAT.1Staffel 4Folge 113vom 17.06.2026
Falsche Hoffnungen

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Die Landarztpraxis

Folge 113: Falsche Hoffnungen

34 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Vicki bereut den nahen Moment mit Simon, weil dieser sie in der Vergangenheit zu oft verletzt hat. Als sie erfährt, dass Max und Fabian sich wegen ihr streiten, erkennt Vicki, wie sehr Fabian unter dem Ende ihrer Beziehung leidet. Überfordert muss sie sich fragen, ob es nicht besser für alle wäre, wenn sie Wiesenkirchen vorerst verlassen würde.

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