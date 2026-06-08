Kein richtiger ZeitpunktJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 106: Kein richtiger Zeitpunkt
34 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Vicki möchte die Beziehung mit Fabian beenden. Als dieser in einen Streit mit Leo gerät, beschließt sie, die Trennung aufzuschieben. Bianca führt ihr daraufhin vor Augen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt geben wird. Also fasst Vicki sich ein Herz und verletzt Fabian damit zutiefst.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln