Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Landarztpraxis

Aufgeflogen

SAT.1Staffel 4Folge 104vom 04.06.2026
Joyn+
Aufgeflogen

AufgeflogenJetzt ohne Werbung streamen

Die Landarztpraxis

Folge 104: Aufgeflogen

35 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Zwischen Vicki und Fabian herrscht nach einem Streit weiterhin dicke Luft. Vicki überlegt fieberhaft, wie sie Fabian mehr Sicherheit geben kann, ihr zu vertrauen. Doch dann kommt sie zu einer entscheidenden Erkenntnis: Sie kann sich nicht auf Fabian einlassen, weil ihr Herz noch immer für Simon schlägt. Derweil lässt sich dieser dank der Therapie von Christins Geheimnis nicht aus der Bahn werfen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen