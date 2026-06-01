Die Landarztpraxis
Folge 116: Bitte, geh nicht!
35 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Vicki kann gerade noch verhindern, dass die Auseinandersetzung zwischen Fabian und Simon eskaliert. Nach diesem Vorfall fasst sie schweren Herzens den Entschluss, Wiesenkirchen zu verlassen. Simon setzt daraufhin alles daran, Vicki zum Bleiben zu bewegen. Doch kann er ihr versprechen, dass er sie nie wieder verletzen wird?
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln