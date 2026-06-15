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Die Landarztpraxis

Zwei sind einer zu viel

SAT.1Staffel 4Folge 111vom 15.06.2026
Zwei sind einer zu viel

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Die Landarztpraxis

Folge 111: Zwei sind einer zu viel

35 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Bei Vicki geht es endlich aufwärts: Fabian und sie sind auf einem guten Weg, wieder Freunde zu werden. Dabei ahnt sie nicht, dass Fabian insgeheim plant, um ihr Herz zu kämpfen. Doch dafür muss er seinen Konkurrenten Simon loswerden. Fabian verfolgt einen perfiden Plan und provoziert eine Aueinandersetzung mit Simon. Daraufhin stellt er sich als unschuldiges Opfer dar und droht damit, einen Keil zwischen Vicki und Simon zu treiben.

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