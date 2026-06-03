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Die Landarztpraxis

Manipulation

SAT.1Staffel 4Folge 103vom 03.06.2026
Manipulation

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Die Landarztpraxis

Folge 103: Manipulation

35 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Vicki freut sich auf einen Mädels-Abend mit Bianca, Ella und Isa. Doch Fabian hat andere Pläne: Er setzt Vicki subtil unter Druck, sich für ihn Zeit zu nehmen. Während Vicki schweren Herzens ihre Verabredung absagt, um für Fabian da sein zu können, bekommt Simon unerwartet Besuch von seiner Ex-Frau Christin. Er ahnt nicht, dass sie ein großes Geheimnis mit sich trägt, das ihn komplett aus der Bahn werfen könnte.

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