Die Landarztpraxis
Folge 107: Gewissensbisse
34 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Vicki will noch einmal in Ruhe mit Fabian reden und versuchen, seine Wut etwas zu besänftigen. Doch dieser lässt sie eiskalt abblitzen und pocht darauf, dass sie Berufliches und Privates ab sofort trennen. Während Vicki sich fragen muss, ob sie Fabians Freundschaft damit für immer verloren hat, macht sich Simon wieder Hoffnungen auf eine Zukunft mit Vicki.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln