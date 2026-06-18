Die Landarztpraxis
Folge 114: Mutig sein
34 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Als Vicki mitbekommt, dass Leo und Basti noch einmal mit Fabian über ihre Hochzeitspläne sprechen wollen, unterstützt sie dieses Vorhaben voll und ganz. Doch Fabian hält an seiner Meinung fest, dass Leo damit einen großen Fehler machen würde, und stößt sie damit nur weiter von sich. Während Vicki das Gespräch mit Fabian sucht, um ihm trotz ihrer momentanen Differenzen seinen Irrtum aufzuzeigen, entscheiden sich Leo und Basti zu einem drastischen Schritt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln