Schuld und SchuldgefühleJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 110: Schuld und Schuldgefühle
35 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Vicki trägt es mit Fassung, dass Fabian sich ihr gegenüber sehr kühl verhält. Als Georg erneut einen Demenz-Aussetzer hat, überzeugt Vicki diesen, die Hilfe seiner Kinder anzunehmen. Als Georg sich daraufhin mit Fabian versöhnt, kann dieser schließlich wieder einen Schritt auf Vicki zugehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln