SAT.1Staffel 4Folge 2vom 06.01.2026
34 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Max ist nicht begeistert davon, dass Fabian Vicki als Ärztin in der Praxis arbeiten lassen will. Er ist fest entschlossen, seiner Schwester weiterhin strikt aus dem Weg zu gehen. Doch als es zu einem Brand in Georgs Almhütte kommt, wird Max Zeuge davon, was für eine gute Ärztin Vicki in den letzten Jahren geworden ist. Dennoch kann er ihr immer noch nicht verzeihen, was Vicki zusetzt. Erst dem geheimnisvollen Marc gelingt es, Vicki wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

