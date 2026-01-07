Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der wunde Punkt

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 07.01.2026
Der wunde Punkt

Der wunde PunktJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 3: Der wunde Punkt

35 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Weil Vicki nichts von dem Zerwürfnis zwischen Max und Basti weiß, reißt sie die nächste Wunde auf, als sie sich nach ihrem Neffen erkundigt. Max geht daraufhin Vicki wütend an und trifft dabei unwissentlichen in eine tiefsitzende Wunde, die sie mit sich rumträgt und vor allen verbirgt. Währenddessen müssen sich Fabian und Isa fragen, ob Georg den Brand in der Hütte absichtlich verursacht hat, damit seine Kinder sich wieder mit ihm versöhnen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen