Die Landarztpraxis
Folge 6: Familienzuwachs
34 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Vicki ist überglücklich, als sie mit Simons Hilfe Biancas Baby zur Welt bringt. Sie kommt zu dem Schluss, dass Simon in der Vergangenheit eine medizinische Ausbildung absolviert haben muss. Nur warum hält er diese geheim? Als Vicki ihn danach fragt, gerät sie heftig mit Simon aneinander. Vicki will sich wieder darauf fokussieren, sich mit ihrer Familie zu versöhnen. Doch dann steht plötzlich jemand vor ihr, mit dem sie nicht gerechnet hat.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln