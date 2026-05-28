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Die Landarztpraxis

Die Dinge ändern sich

SAT.1Staffel 4Folge 99vom 28.05.2026
Die Dinge ändern sich

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Die Landarztpraxis

Folge 99: Die Dinge ändern sich

34 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

In Fabians Abwesenheit verspricht Vicki, ein Auge auf Georg zu haben. Dadurch erkennt sie, dass dieser dringend Unterstützung gegen die anhaltende Kritik des Dorfes an ihm als Bürgermeister braucht. Gemeinsam mit Isa und Ella ruft sie eine Unterschriftenaktion ins Leben, um zu zeigen, dass die Mehrheit der Wiesenkirchner hinter Georg steht. Als Vicki Simon für seine unerwartete Hilfe dankt, gibt sie Fabian erneut Grund zur Eifersucht.

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