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Die Landarztpraxis

Wessen Tanzbereich?

SAT.1Staffel 4Folge 97vom 26.05.2026
Wessen Tanzbereich?

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Die Landarztpraxis

Folge 97: Wessen Tanzbereich?

34 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Vicki teilt Simon mit, dass sie ihn als Patienten an Alexandra abgeben wird, um professionelle Distanz zu wahren. Simon vermutet, dass Fabian hinter dieser Entscheidung steckt. Während es Simon zusetzt, dass Vicki mit ihren Gefühlen für ihn scheinbar abgeschlossen hat, ist Fabian mit der Entwicklung der Dinge mehr als zufrieden. Doch er ahnt nicht, dass Vicki Simon insgeheim nicht vergessen kann ...

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