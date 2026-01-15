Die Landarztpraxis
Folge 9: Partnerschaft
35 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Nur widerwillig sind Vicki und Simon bereit, für das Jubiläum von Wiesenkirchen zusammenzuarbeiten. Doch das gemeinsame Stöbern in den alten Zeitdokumenten führt Vicki und Simon ungewollt wieder näher zusammen. Während Vicki sich freut, dass sie wieder einen freundschaftlichen Umgang mit Simon gefunden hat, machen diesen seine aufkeimenden Gefühle für Vicki offenbar schwer zu schaffen. Als er aus Selbstschutz wieder auf Distanz zu Vicki gehen will, stellt die ihn zur Rede.
