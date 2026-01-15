Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Partnerschaft

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 15.01.2026
Partnerschaft

PartnerschaftJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 9: Partnerschaft

35 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Nur widerwillig sind Vicki und Simon bereit, für das Jubiläum von Wiesenkirchen zusammenzuarbeiten. Doch das gemeinsame Stöbern in den alten Zeitdokumenten führt Vicki und Simon ungewollt wieder näher zusammen. Während Vicki sich freut, dass sie wieder einen freundschaftlichen Umgang mit Simon gefunden hat, machen diesen seine aufkeimenden Gefühle für Vicki offenbar schwer zu schaffen. Als er aus Selbstschutz wieder auf Distanz zu Vicki gehen will, stellt die ihn zur Rede.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen