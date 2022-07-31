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Kleinwagen

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 31.07.2022: Kleinwagen

33 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 12

Annika hat gerade ihren Führerschein gemacht. Vater Jürgen will ein sicheres Auto für sie, Annika will etwas Nettes, das man gern hat. Der Wagen darf maximal 6.000 Euro kosten. Jean Pierre und Sid finden einen Renault Clio und einen Mini Cooper.

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