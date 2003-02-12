Die Rettungsflieger
Folge 1: Die Zeitbombe
44 Min.Folge vom 12.02.2003Ab 12
In einem Hamburger Hafenbecken wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Frau Volz, Sprengmeisterin und allein erziehende Mutter von drei Jungs, hat bereits über hundert solcher Kaliber entschärft. Auch diesmal läuft alles nach Plan, bis sie entdeckt, dass der Zünder verletzt ist. Frau Volz kann sich nicht mehr rechtzeitig hinter den künstlich aufgeschütteten Sandwall in Deckung bringen. Jens, ihr 16-jähriger Sohn, muss dem Unfall hilflos zusehen. Die Rettungsflieger sind gleich zur Stelle. Sabine und Thomas leiten bei der Sprengmeisterin die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen ein, während sich Alex um Jens kümmert.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH