Die Rettungsflieger
Folge 3: Voller Hoffnung
Die "Rettungsflieger" stoßen diesmal an ihre Grenzen. Bei einem Rettungseinsatz versucht Sabine alles, um das Leben des kleinen Klaus zu retten. Der Junge ist aus dem Fenster gefallen, während seine Mutter Amelie sein Geburtstagsgeschenk abholen wollte. Zunächst sieht es für das Kind noch gut aus, da der Briefträger den Aufprall mit seinem Körper abhalten konnte. Doch dann stirbt der Junge in der Klinik. Seine Mutter Amelie ist außer sich. Bevor die "Rettungsflieger" zum nächsten Einsatz müssen, bittet Sabine den Stationsarzt, Amelie in der Klinik zu behandeln. Beim Überfliegen des Krankenhauses entdeckt Wollcke aber, dass Amelie das Krankenhaus verlässt und in ein Taxi springt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick