Die Rettungsflieger
Folge 2: Willkommen an Bord!
44 Min.Folge vom 18.02.2003Ab 12
Alexander Karuhn kann das Eis zwischen Jasmin und ihm nicht brechen. Astrids Tochter ist gegenüber dem neuen Mann von Mama sehr skeptisch. Doch dann verunglückt das Mädchen und Alex ist mit den Rettungsfliegern in der Nähe. Zusammen mit dem Team findet er Jasmin. Im Hubschrauber des angehenden "Paps" fühlt sie sich dann sichtlich wohl und überwindet sich, Alex zu duzen. Jan Wollcke fürchtet, dass seine Ex-Frau Iris das alleinige Sorgerecht für Richie erstreiten will. Zusammen mit Sabine Petersen bringt er seine Wohnung auf Hochglanz für den Fall, dass die Dame vom Jugendamt unangemeldet auftauchen sollte.
Genre:Action, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH