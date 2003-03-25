Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

KultKrimiStaffel 7Folge 7vom 25.03.2003
44 Min.Folge vom 25.03.2003Ab 12

Wollcke findet es fahrlässig, dass Alex den Karrieresprung und die damit verbundene Versetzung wegen Astrid und den Kindern ausschlägt. Obwohl er versprochen hat, über Alex' berufliches Angebot zu schweigen, verrät er Sabine und Paul das Geheimnis. Als Familienvater kann Paul den Piloten recht gut verstehen, auch er würde sich ungern von Frau und Kindern trennen wollen. Beim Chatten hat Conrad aus Hannover die lebensmüde Laila kennen gelernt. Er schafft es, die junge Frau zunächst von ihren trüben Gedanken abzubringen. Als er sie gerettet glaubt, nimmt sie die mörderischen Tabletten.

KultKrimi
