Die Rettungsflieger
Folge 11: Der verflixte Tag
44 Min.Folge vom 29.04.2003Ab 12
Die langjährige Beziehung zwischen Sabine und Karsten hat ihren unerfreulichen Höhepunkt erreicht und ist scheinbar nicht mehr zu retten! Auch wenn es Dr. Sabine Petersen ganz schwer ums Herz ist, lässt während der Einsätze keine Sekunde ihre Konzentration und Professionalität nach. Und ausgerechnet heute hat Anneliese einen Defekt. Der Ersatzhubschrauber lässt auf sich warten. Sabine flüchtet in ihren Papierkram, den sie seit Wochen vor sich herschiebt. Zwischen Wollcke und Blank herrschen Spannungen, denn es gibt noch keinen Sieger um die Gunst von Madeleine. Madeleine nimmt den "Hahnenkampf" nur am Rande wahr.
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH