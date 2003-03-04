Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmerzhafte Erfahrung

KultKrimiStaffel 7Folge 4vom 04.03.2003
44 Min.Folge vom 04.03.2003Ab 12

Der erste Einsatz der "Rettungsflieger" morgens im Hamburger Hafen: Kapitän Willem hat während der Überfahrt auf seiner Fähre einen Herzinfarkt erlitten. Die fröhliche Helma hält den Mann bei Bewusstsein bis der Hubschrauber eintrifft. Sabine kann Willem noch vor Ort stabilisieren, muss ihn aber mit dem SAR 71 so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus transportieren. Helmas Arbeitgeber schickt die junge Frau nach Hause. So kann sie ihren Mann, der auf Heimaturlaub ist, und ihre kleine Tochter überraschen. Ihr Mann Norbert hat die fünfjährige Tochter Tina in ein sexuelles Verkleidungsspiel verwickelt. Helma ist außer sich.

