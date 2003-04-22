Die Rettungsflieger
Folge 10: Rivalen im Cockpit
44 Min.Folge vom 22.04.2003Ab 12
Zwischen den Singles Jens Blank und Jan Wollcke könnte sich eigentlich eine nette Männerfreundschaft entwickeln und danach sieht es zunächst auch aus, denn Wollcke ist sogar bereit, für Blank seinen Charme spielen zu lassen. In Liebesdingen wird das "Großmaul" Blank auf einmal ganz schüchtern. So traut er sich nicht, Madeleine anzusprechen. In bester Absicht will Wollcke Blank einen Freundschaftsdienst erweisen und Madeleine auf Pauls Grillparty am Abend einladen. Doch auch Wollcke sucht in der Nähe der schönen Frau nach den passenden Worten. Ohne, dass er es sich eingestehen will, hat auch er sich verliebt.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH