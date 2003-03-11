Die Rettungsflieger
Folge 5: Gerüchteküche
44 Min.Folge vom 11.03.2003Ab 12
Alfred Hansen wurde von Trickbetrüger Hannes um einige tausend Euro erleichtert und schwer verletzt. Sabine ist von Pauls Professionalität und routinierten Handgriffen vor Ort beeindruckt. Auch als Hannes auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Unfall verursacht, lässt sich Paul emotional nicht irritieren. Er verteidigt Sabines Entscheidung, den Unfalltäter Hannes zu fliegen und das Unfallopfer "nur" mit dem Rettungswagen zu transportieren. Denn für die Rettungsflieger gilt: Jeder Verletzte hat das Recht auf angemessene Versorgung und Hannes hat nun mal lebensbedrohliche Verletzungen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH