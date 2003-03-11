Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 7Folge 5vom 11.03.2003
Folge 5: Gerüchteküche

44 Min.Folge vom 11.03.2003Ab 12

Alfred Hansen wurde von Trickbetrüger Hannes um einige tausend Euro erleichtert und schwer verletzt. Sabine ist von Pauls Professionalität und routinierten Handgriffen vor Ort beeindruckt. Auch als Hannes auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Unfall verursacht, lässt sich Paul emotional nicht irritieren. Er verteidigt Sabines Entscheidung, den Unfalltäter Hannes zu fliegen und das Unfallopfer "nur" mit dem Rettungswagen zu transportieren. Denn für die Rettungsflieger gilt: Jeder Verletzte hat das Recht auf angemessene Versorgung und Hannes hat nun mal lebensbedrohliche Verletzungen.

