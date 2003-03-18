Die Rettungsflieger
Folge 6: Lauter Katastrophen
Sabine begegnet nach langer Zeit ihrem Bruder Charlie wieder. Aber die Freude verkehrt sich schnell in Sorge. Denn Charlie scheint sich nicht geändert zu haben. Die kleine Jenny wird von einem Hund angegriffen. Charlie, der den Vorfall beobachtet, erschlägt das Tier. Seine Schwester Sabine erfährt von Jennys Großmutter, dass es Charlies Zivilcourage zu verdanken ist, dass Jenny keine schlimmeren Verletzungen davon getragen hat. Im Rettungszentrum wartet Charlie auf Sabine. Er bittet sie, nichts von dem Vorfall zu verraten. Sabine versteht nicht warum. Sie ist so stolz auf ihren Bruder, der sonst nichts als Dummheiten im Kopf hat. Doch dann taucht die Polizei auf, um Charlie zu verhaften.
